Роберт Левандовски прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче с «Лацио»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».
Встреча команд прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:4. Левандовски стал автором первого гола «Баварии». Этот мяч стал для него 72-м в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он обошёл легенду мадридского «Реала» Рауля Гонсалеса и теперь уступает только Лионелю Месси из «Барселоны» (119 голов) и Криштиану Роналду из «Ювентуса» (134).
«Приятно, когда твоя команда забивает четыре гола. У меня сегодня было так много шансов, но каждый раз я старался занять правильную позицию. Конечно, мой ранний гол был очень важен», — приводит слова Левандовского пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 17 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
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