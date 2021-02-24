Кристиян Бистрович намерен вернуться в ЦСКА летом

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша» на правах аренды, рассказал, что рассчитывает вернуться в состав красно-синих летом.



«Этой зимой я хотел уйти в аренду, чтобы получить больше игрового времени, а также как можно лучше подготовиться к молодежному чемпионату Европы. Считаю, что сейчас мне нужно играть как можно больше, и в «Касымпаше» мне это удаётся.



Я просил отпустить меня еще летом, поскольку в ЦСКА игровых минут стало меньше, но потом я забил пару голов, и меня не хотели отпускать. В ноябре я подписал новый контракт с ЦСКА до 2025 года. Это показывает, что на меня всерьёз рассчитывают в Москве. Но мы пришли к общему мнению, что мне лучше будет отправиться в аренду, где я смогу играть больше. Моя цель — прогрессировать и показать себя как можно лучше на Евро U-21», — цитирует Бистровича Index.hr.



Также полузащитник сообщал, что обязательно намерен вернуться в ЦСКА летом, после завершения сезона-2020/2021.

ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Касымпашу» на правах аренды