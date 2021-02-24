Гус Тиль оформил дубль в матче за вторую команду «Фрайбурга»

Полузащитник «Фрайбурга» Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», провёл удачный матч.



Накануне, 23 февраля, вторая команда немецкого клуба встречалась в 16-м туре Юго-западной региональной лиги Германии с «Шотт Майнц». Тиль оформил дубль, забив по мячу на 15-й и 30-й минутах. Впоследствии его команда забила ещё два гола, пропустив один, и одержала разгромную победу со счётом 4:1.



Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за него € 16 млн. В начале сентября прошлого года 23-летний хавбек перешёл во «Фрайбург» на правах аренды. Сообщалось, что год аренды Гуса обойдётся немецкому клубу чуть меньше чем в € 1 млн.



Ранее главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх объяснил, почему Тиль получает мало игровой практики в Бундеслиге.

«Спартак» пожелал Тилю успехов в Бундеслиге