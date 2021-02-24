Тренер БАТЭ: был очень впечатлён общением с Черчесовым и его помощниками

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский подвёл итоги зимних сборов и рассказал о встрече с наставником сборной России Станиславом Черчесовым и его помощниками.



«Выполнили всё запланированное, даже больше: к изначальной программе из пяти матчей добавили ещё один. На сборе было задействовано много молодёжи, хотелось всем дать игровую практику. Да и качеством условий для подготовки остались очень довольны.



Наверное, сейчас получше было качество полей и условия проживания, но это не самое главное. Важнее, что появилось больше прямых контактов с коллегами. Взять тот же разговор с Черчесовым, который приходил к нам на занятие со своими помощниками из тренерского штаба сборной России, а затем мы плодотворно пообщались. Станислав Саламович, с которым нас познакомил Мирослав Ромащенко, откровенно делился большим объёмом полезной информации. А ещё один его ассистент, Владимир Панников, — весьма интересными деталями в плане физподготовки. Честно скажу, мы были очень впечатлены общением с ними», — цитирует Жуковского пресс-служба БАТЭ.

Черчесов встретился с Аленичевым и Титовым в Турции. Видео