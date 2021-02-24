Денис Черышев пропустит ещё один матч «Валенсии»
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не успеет восстановиться после травмы к ближайшему матчу команды, сообщает Superdeporte.
Накануне, 23 февраля, российский футболист тренировался отдельно от одноклубников по индивидуальной программе. Занятия прошли в зале. Отмечается, что Денис по-прежнему жалуется на дискомфорт.
27 февраля «Валенсии» предстоит сыграть в матче 25-го тура испанской Примеры с «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Черышев в последний раз выходил на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», который состоялся 24 января (1:3). В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 13 встречах Примеры и отдал 2 голевых передачи.
Испанское издание — о Черышеве: футболист, обременённый травмами
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