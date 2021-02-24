Хацкевич: киевскому «Динамо» предлагали Николу Влашича, но Суркис не мог заплатить

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, что, когда он был наставником киевского «Динамо», клуб мог купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича. На тот момент игрок принадлежал «Эвертону»



«Нам предлагали Николу Влашича из «Эвертона». Но € 4 млн аренда, а впоследствии € 12 или 13 млн, которые за него нужно было бы заплатить, — это достаточно серьёзные деньги. Сейчас Влашич ведущий футболист ЦСКА, играет в национальной сборной. Но в тот момент Суркис не мог заплатить такие деньги. Но футболист он достаточно интересный и крепкий. Он был бы очень полезен «Динамо» на позиции девятки, скрытого второго форварда», — сказал Хацкевич в интервью ютуб-каналу Sport Arena.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

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