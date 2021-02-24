Борис Игнатьев: Юрий Сёмин как тренер «Спартака» — фигура безошибочная

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев рассказал, что считает Юрия Сёмина лучшим кандидатом на пост наставника «Спартака».



«Я, честно говоря, даже не представляю, что у Сёмина на уме и в голове по этому поводу. И что на уме у руководителей той или иной команды, в частности «Спартака». Но, с другой стороны, ничего исключать нельзя. Тут ведь надо понимать, что это Сёмин. Колоритная футбольная фигура. Ошибиться при выборе такой кандидатуры очень сложно, практически невозможно. Это понятно из его творческой биографии, помня те команды, в которых он работал. Везде или практически везде он добивался результатов, каких-то титулов. И потом, он российский тренер. Я бы прежде всего предложил его, а не иностранца. Ещё раз повторю: Сёмин – фигура безошибочная. Могу спорить на эту тему, могу доказывать… В Сёмине я уверен, потому что я его хорошо знаю. И вы его знаете. Как он работает, как формирует команды. Ну и прочие нюансы…» — цитирует Игнатьева Bobsoccer.ru.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

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