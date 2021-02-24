Восходящая звезда «Баварии» Мусиала решил выступать за сборную Германии, а не Англии

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала объявил о решении выступать за сборную Германии и объяснил свой выбор. У футболиста также есть гражданство Англии.
«Англия — мой дом. Трудно подобрать слова, чтобы описать, что эта страна значит для меня. Так много радостных воспоминаний связаны с ней. В одном сердце у меня Германия, в другом — Англия. И оба продолжат биться.
Я очень много думал о том, за какую сборную играть. Что лучше для моего будущего? Где больше шансов попасть в состав? В итоге я просто прислушался к чувствам, которые долгое время говорили мне, что правильное решение — выступать за Германию. Это страна, в которой я родился. Но всё равно это было непростое решение для меня», — цитирует Мусиалу The Athletic.
Мусиала родился в Германии и там же начал заниматься футболом, после чего вместе с семьёй переехал в Англию. Там он занимался в академии «Саутгемптона» и «Челси», а в 2019 году перебрался в систему «Баварии». На уровне юношеских и молодёжных сборных Джамал преимущественно выступал за Англию.
В нынешнем сезоне 17-летний хавбек провёл 16 матчей в чемпионате Германии (2 — в основе) и забил 3 гола.
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