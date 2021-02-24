Казарцев: сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), рассказал, как прошли первые сутки после игры.



«За эти сутки был ад и не только в мою сторону, но и в адрес моих родных и близких. Маме писали массу оскорбительных и негативных сообщений про меня. Она не очень активный пользователь, просто наблюдатель. Она не особо мне давала что-то читать, я и сам не стремился это сделать. Кому-то она даже пыталась ответить в культурном ключе. Были сообщения и с поддержкой, адресованные ей.



Сутки, наверное, был без сна. Даже проводница поезда зашла ближе к концу поездки, заглянула проверить, жив ли я. За всю поездку ни разу не вышел из купе, хотя говорил ей, что зайду за чаем, за едой. Работа кипела. Отсматривал моменты, анализировал. В середине дня сообщили про эфир, надо было все обдумать», — цитирует Казарцева «Спорт-экспресс».

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