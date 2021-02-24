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Евсеев: всё ещё может поменяться, и Тедеско продлит контракт со «Спартаком»

Евсеев: всё ещё может поменяться, и Тедеско продлит контракт со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о ситуации московского «Спартака» и главного тренера команды Доменико Тедеско, в декабре объявившего об уходе по окончании сезона.

«Сезон только возобновляется, «Спартак» всё ещё может наверстать. Я не удивлюсь, если в конце сезона будет и достойный результат, да и всё может поменяться, и Тедеско продлит контракт с клубом.

Мне нравится эта позиция тренера, и нравится позиция руководства. Как тренеру мне приятно, что всё происходит цивилизованно и в рабочем контексте. Дело не страдает. Процесс важнее эмоций и гипотез. А у «Спартака» есть время найти тренера. Есть понимание, куда двигаться, делая это не спонтанно, а осознанно», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

Нужно ли было отпускать Тедеско до игры с «Динамо»? Рассуждает Евсеев
Специалист допускает, что немец может остаться в «Спартаке» после этого сезона.
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