Евсеев: всё ещё может поменяться, и Тедеско продлит контракт со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о ситуации московского «Спартака» и главного тренера команды Доменико Тедеско, в декабре объявившего об уходе по окончании сезона.



«Сезон только возобновляется, «Спартак» всё ещё может наверстать. Я не удивлюсь, если в конце сезона будет и достойный результат, да и всё может поменяться, и Тедеско продлит контракт с клубом.



Мне нравится эта позиция тренера, и нравится позиция руководства. Как тренеру мне приятно, что всё происходит цивилизованно и в рабочем контексте. Дело не страдает. Процесс важнее эмоций и гипотез. А у «Спартака» есть время найти тренера. Есть понимание, куда двигаться, делая это не спонтанно, а осознанно», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

Нужно ли было отпускать Тедеско до игры с «Динамо»? Рассуждает Евсеев Специалист допускает, что немец может остаться в «Спартаке» после этого сезона.