Диогу Жота вернулся к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота в ближайшее время сможет вновь помочь команде на поле.
Как сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере», 24-летний португальский футболист вернулся к полноценным тренировкам с партнёрами по команде, приняв участие в сегодняшних занятиях.
Напомним, Жота получил травму колена 9 декабря 2020 года в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Восстановление португальца заняло больше двух месяцев. В нынешнем сезоне форвард провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге и отличился 5 забитыми мячами. В Лиге чемпионов на счету Диогу, отыгравшего все 6 матчей групповой стадии, 4 гола.
«Ливерпуль», набрав 40 очков в 25 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Видео красивого гола Жоты в ворота «Брайтона»:
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