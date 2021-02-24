Червиченко: «Спартак» задорого купил память о золоте. Промес не сильнее Ларссона и Понсе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.
«Если исходить из той суммы, которая называлась в прессе, то «Спартак» не очень умеет торговаться. Все знают, что надо называть сумму, стоять на своём, в итоге всё равно получишь в последний день. Промес — не тот игрок, который должен попасть в «Спартак» за эти деньги. Просто «задорого» купили воспоминания о «золотом» сезоне. Усиление? Разве Квинси сильнее Ларссона, Понсе? Нет, тем более игрок в возрасте с проблемами поведения. Если учесть тот факт, что это, наверное, последний приличный контракт Промеса, то и стимула рвать жилы у него никакого.
Слабый трансфер. Скорее это просто введёт сумбур. Если раньше более-менее нормально играли и чувствовали себя Ларссон и Понсе, то теперь прибавится нервозность в их состоянии. Не верится, что Квинси много забьёт. Если бы взяли в два раза дешевле и за половину зарплаты, то было бы неплохо. Взять за такие деньги 30-летнего игрока, который в своем чемпионате забивает один раз в четырех матчах… А у нас-то чемпионат пожёстче. Очень неудачная покупка. Поможет ли Промес «Спартаку» выиграть чемпионство? Человек в РПЛ забивал один мяч в двух матчах, сейчас — один мяч в четырёх играх. С чего он вдруг будет забивать больше? Проблема не в одном игроке. Мы видели, как играет «Спартак»: вроде бы неплохо, но какой-то мощи нет. Обычная команда из верхней части таблицы, такая же, как «Динамо», «Ростов». Даже «Краснодар» выглядит зрелищней, техничней и интересней», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 февраля 2021
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