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Селюк: «Севилья» не могла контактировать с Азмуном. Это полное враньё

Селюк: «Севилья» не могла контактировать с Азмуном. Это полное враньё
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что «Севилья» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

«Азмун — хороший форвард, не сомневаюсь, что он востребован в Европе, в том числе и в Испании. Что касается конкретно «Севильи», не уверен, что это реальная информация. Ни один европейский клуб не будет за полгода объявлять, что хочет купить такого-то футболиста. Хотя для Азмуна испанский чемпионат удобнее итальянского или английского.

«Севилья» не могла с ним контактировать без разрешения «Зенита». Если питерский клуб пожалуется в УЕФА, на «Севилью» будет наложен серьёзный штраф. Но «Севилья» солидный европейский клуб, она не станет нарушать правила. И если такое пишут — это полное враньё. Такое даже теоретически не может быть. Это вбросы агентов. Помните, как у «Барсы» были проблемы перед переходом Гризманна?» — цитирует Селюка «Советский спорт».

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