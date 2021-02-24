«Реально колбасило». Казарцев рассказал, как проходил проверку на полиграфе после скандала

Судья Василий Казарцев рассказал о проверке на детекторе лжи после скандального матча чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором он назначил в ворота хозяев два спорных пенальти.



«Тогда эмоции били через край. Предложение пройти полиграф было практически моментально. Первая мысль любого человека: «Значит, ко мне есть какое-то недоверие». После того как Ашот Рафаилович Хачатурянц сказал, почему он это делает, я могу его отчасти понять. Он пытается показать общественности, что его подчинённый не предвзят и совершил человеческую ошибку. Единственный способ, который он увидел на тот момент, — пройти проверку на детекторе.



Так как мне реально скрывать было нечего, я готов был пройти проверку. Единственное, мне стоило немного поостыть. Если бы это случилось спустя несколько дней, то и волнения у меня было бы меньше. Реально колбасило на проверке. Первый раз вы попадаете в такую ситуацию, на вас надевают десятки датчиков, нельзя глотать, моргать, шевелиться. Это длится несколько часов. Звучат монотонные вопросы из раза в раз. Сначала пульс зашкаливал, потом это стало как само собой разумеющееся. Под конец я практически засыпал.



Всё равно приятного мало. Тем не менее, если руководство посчитало, что нужно это сделать, причём оно не силком заставляло меня идти… Предложили добровольно пройти, а я добровольно согласился», — сказал Казарцев в программе «40 вопросов» на канале РФС в YouTube.

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