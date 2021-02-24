Эмиль Бохинен: попробую поучить русский язык самостоятельно. Мне потребуется время

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о намерении освоить русский язык и поделился мнением о Москве.



«Что касается освоения русского языка, мне потребуется время. Русский алфавит совсем другой, и, вероятно, не самый простой. Вряд ли я смогу найти репетитора, так что попробую немного поучиться сам. Попробую почерпнуть немного здесь, немного там. Пока что в моём арсенале есть только „привет“ и „спасибо“.



Москва — безумного огромный город. Но есть люди, которые помогают мне освоиться здесь. Я прихожу к ним со своими запросами по поводу желаемого размера квартиры, количества комнат и вещей, а они представляют различные предложения. Поскольку расстояния здесь большие, а правила дорожного движения зачастую не соблюдаются так, как в Норвегии, у меня появился водитель, который доставляет меня на стадион и тренировочную базу, и отвозит обратно», — приводит слова Бохинена VG.



Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года.

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