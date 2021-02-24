Бушманов: с приходом Промеса шансы на чемпионство «Спартака» повысятся

Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Трансфер Промеса — это хорошее приобретение для «Спартака» и для всего нашего чемпионата. В РПЛ не так много игроков такого уровня. У него есть всё для того, чтобы стать лидером — у него есть лидерские качества и высокий уровень игры.

Шансы на чемпионство, безусловно, повысятся. Другое дело, что «Спартак» не фаворит в этой гонке», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.