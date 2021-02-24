Садио Мане: в АПЛ для «Ливерпуля» всё кончено. Постараемся выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал результаты мерсисайдского клуба и обозначил цели красных на сезон-2020/2021.
«В начале сезона в наши цели входили Лига Чемпионов, Премьер-лига и кубковые турниры. Но на данный момент в АПЛ для нас всё кончено, отставание слишком велико. Мы настраиваем себя не сдаваться, но сейчас наша главная цель — попасть в четвёрку лучших команд по итогам сезона в Англии. И Лига чемпионов. Мы знаем, что будет сложно, ведь придётся играть с лучшими командами Европы. Но нам это по плечу. Так что попытаемся выиграть Лигу Чемпионов», — приводит слова Мане ESPN Brazil.
«Ливерпуль» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мерсисайдский клуб обыграл «РБ Лейпциг» (2:0). Ответная встреча запланирована на 10 марта.
- 24 февраля 2021
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