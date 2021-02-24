Джака: хочу встретиться с хейтерами из соцсетей лицом к лицу

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака рассказал о своём отношении к грубой критике и оскорблениям в социальных сетях.
«Я всегда говорил: дело только во мне. На поле выхожу именно я, а не моя жена, мой ребёнок или кто-либо из моей семьи. Хотите критиковать, критикуйте меня как человека или как игрока, это ваше право. Просто не вовлекайте других людей, которые не имеют отношения к моей работе. Если у человека есть абонемент на стадион, но он всё равно говорит такие вещи об игроках своей команды, это не болельщик.
Я бы очень хотел встретиться с этими людьми лицом к лицу и спросить, почему они пишут такое. Мне кажется, когда люди начинают задевать семьи футболистов или оскорблять их близких, они убивают футбол», — приводит слова Джаки Goal.
- 24 февраля 2021
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