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«Привет! Я еду домой». Квинси Промес записал видеообращение к болельщикам «Спартака»

«Привет! Я еду домой». Квинси Промес записал видеообращение к болельщикам «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака» для подписания контракта с клубом. Нидерландский футболист записал для болельщиков красно-белых видеообращение, которое опубликовала клубная пресс-служба в «Твиттере».

«Привет! Я еду домой», — сказал Промес болельщикам «Спартака».

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

В сезоне-2020/2021 Промес провёл в составе «Аякса» 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» опубликовал фото вернувшегося Промеса
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