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Промес — о трансфере в «Спартак»: просто хочу вновь играть важную роль в команде

Промес — о трансфере в «Спартак»: просто хочу вновь играть важную роль в команде
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий Квинси Промес прокомментировал решение перейти из «Аякса» в московский «Спартак».

«Я просто хочу вновь играть важную роль в команде и участвовать в матчах. Конечно, держу в уме чемпионат Европы. Я всегда вызывался в сборную Нидерландов, но решение принимает главный тренер национальной команды. Мне нужно убедиться, что я готов и у меня достаточно игровой практики. Так я смогу вернуть свою форму», — приводит слова Промеса Voetbal International.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

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