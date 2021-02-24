«Спартак» исключил Педро Рошу из заявки на сезон

«Спартак» исключил нападающего Педро Рошу из заявки команды на оставшуюся часть сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге, сообщается на официальном сайте турнира.



Напомним, московский клуб заявил Рошу 19 февраля 2021 года. 2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго».



Сегодня, 24 февраля, «Спартак» объявил о возвращении в клуб форварда «Аякса» Квинси Промеса, который займёт место восьмого легионера в заявке клуба. В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

Промес — о трансфере в «Спартак»: просто хочу вновь играть важную роль в команде