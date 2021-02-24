Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане назвал лучшего вратаря мира
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане поделился мнением о голкипере мерсисайдского клуба Алисоне Бекере.
«Если честно, иногда я удивляюсь, когда люди обсуждают ошибки Алисона. Я понимаю, что критика — это неотъемлемая часть спорта. Но когда лучший вратарь планеты допускает единичные ошибки, критиковать его — это странно. Тем более, ошибается не только он, а вся команда. Сколько раз нас спасал Алисон? Без него мы бы вряд ли выиграли Лигу чемпионов и какой-либо другой трофей.
Для меня Алисон — лучший вратарь в мире с прекрасным складом ума. В раздевалке он всегда сконцентрирован и уверен в себе. Нам не надо его подбадривать, потому что он в порядке», — приводит слова Садио Мане ESPN Brazil.
Садио Мане: в АПЛ для «Ливерпуля» всё кончено. Постараемся выиграть Лигу чемпионов
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