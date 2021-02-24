Маскерано: никогда бы не осмелился советовать что-то Месси

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мнением о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.



«Я бы никогда не осмелился советовать что-то Лео. Это сугубо личное решение, которое он должен принять вместе с семьёй. Как друг я всегда поддержку его решение, но никогда не осмелюсь давать советы о том, что ему следует делать. Я хорошо вижу, что Лео чувствует себя некомфортно. Его язык тела и выступления в нынешнем сезоне отличаются от того, чтобы было в предыдущие 15 лет. Это бросается в глаза», — приводит слова Маскерано Mundo Deportivo.

Прошлым летом Месси предпринял попытку уйти из «Барселоны», однако руководство отказалось его отпускать, и в итоге игрок решил остаться. Основными претендентами на аргентинца считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».