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Маскерано: никогда бы не осмелился советовать что-то Месси

Маскерано: никогда бы не осмелился советовать что-то Месси
Футбол / Испания 0
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Бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мнением о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Я бы никогда не осмелился советовать что-то Лео. Это сугубо личное решение, которое он должен принять вместе с семьёй. Как друг я всегда поддержку его решение, но никогда не осмелюсь давать советы о том, что ему следует делать. Я хорошо вижу, что Лео чувствует себя некомфортно. Его язык тела и выступления в нынешнем сезоне отличаются от того, чтобы было в предыдущие 15 лет. Это бросается в глаза», — приводит слова Маскерано Mundo Deportivo.

Прошлым летом Месси предпринял попытку уйти из «Барселоны», однако руководство отказалось его отпускать, и в итоге игрок решил остаться. Основными претендентами на аргентинца считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

В «Манчестер Сити» заявили, что не ведут переговоров с Лионелем Месси
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