Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Буффон признан лучшим голкипером за последние 33 года. Акинфеев — на 47-м месте

Буффон признан лучшим голкипером за последние 33 года. Акинфеев — на 47-м месте
Футбол / Италия 0

Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером мира в период с 1987 по 2020 год. Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Общий рейтинг за указанный период составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов. Первое место занял Джанлуиджи Буффон, который пять раз признавался лучшим голкипером года.

  1. Джанлуиджи Буффон, Италия;
  2. Икер Касильяс, Испания;
  3. Петр Чех, Чехия;
  4. Эдвин ван дер Сар, Голландия;
  5. Мануэль Нойер, Германия;
  6. Петер Шмейхель, Дания;
  7. Оливер Кан, Германия;
  8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай;
  9. Вальтер Дзенга, Италия;
  10. Андони Субисаррета, Испания.

В рейтинг также вошёл действующий голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (47-е место) и советский вратарь Ринат Дасаев (37-е место).

Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021