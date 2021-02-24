Буффон признан лучшим голкипером за последние 33 года. Акинфеев — на 47-м месте
Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером мира в период с 1987 по 2020 год. Рейтинг лучших вратарей современности опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Общий рейтинг за указанный период составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов. Первое место занял Джанлуиджи Буффон, который пять раз признавался лучшим голкипером года.
- Джанлуиджи Буффон, Италия;
- Икер Касильяс, Испания;
- Петр Чех, Чехия;
- Эдвин ван дер Сар, Голландия;
- Мануэль Нойер, Германия;
- Петер Шмейхель, Дания;
- Оливер Кан, Германия;
- Хосе Луис Чилаверт, Парагвай;
- Вальтер Дзенга, Италия;
- Андони Субисаррета, Испания.
В рейтинг также вошёл действующий голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (47-е место) и советский вратарь Ринат Дасаев (37-е место).
Буффон признан лучшим голкипером XXI века. Второй — Касильяс
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