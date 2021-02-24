Альваро Мората пропустил тренировку «Ювентуса» из-за вирусной инфекции

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората пропустил тренировку туринской команды, которая прошла сегодня, 24 февраля, сообщает официальный сайт «Ювентуса». Причиной пропуска командного занятия стала вирусная инфекция.



Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что Морате стало плохо в раздевалке после матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» (1:2).



Мората перешёл в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» на правах аренды в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. С 2014 года Мората вызывается в национальную команду Испании.

«Ювентус» набрал в 22 матчах 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021.