Вратарь «Краснодара» близок к переходу в «Сочи»

Голкипер «Краснодара» Денис Адамов близок к переходу в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к краснодарскому клубу. При этом ряды «Краснодара» пополнит вратарь «Ростова» Егор Бабурин, о чём ранее сообщало издание «Рейтинг букмекеров». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 23-летний голкипер принял участие в 15 матчах за «Краснодар-2» в Футбольной национальной лиге. В сезоне-2020/2021 Бабурин сыграл в 4 матчах чемпионата России, в одном из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
«Краснодар» набрал в 19 встречах 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (33) — на 4-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).
- 24 февраля 2021
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