Фанаты «Аталанты» собрались у стадиона перед матчем ЛЧ с «Реалом» вопреки запрету властей

Болельщики «Аталанты» собрались около домашнего стадиона команды перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Фанаты из Бергамо пришли несмотря на антиковидный запрет местного правительства на массовые скопления людей, сообщает Sportitalia.
К стадиону «Аталанты» пришло около тысячи болельщиков. Они разворачивают баннеры и скандируют лозунги в поддержку бергамасков.
Сегодня, 24 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Реал».
Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Кристиан Гиттельман и Эдуард Байтингер. Резервный судья — Сандро Шерер.
Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания).
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