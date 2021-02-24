«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» М — «Манчестер Сити».
«Боруссия» М: Зоммер, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Крамер, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Плеа, Штиндль.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Р. Диаш, Канселу, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.
Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Бруну Родригиш. Резервный судья — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.
Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере (Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен».
- 24 февраля 2021
-
22:45
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
20:53
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:40
-
18:35
-
18:29
-
18:21
-
18:02
-
18:00