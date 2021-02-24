«Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА встретились английский «Тоттенхэм Хотспур» и австрийский «Вольфсберг». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу «шпор».

Первый матч команд завершился победой «Тоттенхэма» со счётом 4:1, поэтому ответная встреча превратилась в формальность. В первом тайме, на 11-й минуте, счёт в матче открыл Деле Алли, который забил гол ударом «ножницами». На 50-й минуте преимущество «шпор» удвоил Винисиус Мораис. На 73-й минуте ещё один гол забил Гарет Бэйл. А точку в матче на 83-й минуте поставил Винисиус Мораис, записавший на свой счёт дубль.

По сумме двух матчей «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» со счётом 8:1. Соперник лондонского клуба на стадии 1/8 финала будет определён по результатам жеребьёвки.

Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда переиграла в финале турнира миланский «Интер». «Вольфсберг», заняв второе место в группе K, попал в 1/16 финала Лиги Европы. «Тоттенхэм» занял первое место в турнирной таблице группы J.