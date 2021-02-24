Джордан Хендерсон из-за травмы может пропустить Евро-2020

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон рискует пропустить Евро-2020.
По сообщениям The Athletic, оценка продолжительности восстановления 30-летнего англичанина ещё не проведена окончательно. Ситуация должна проясниться в ближайшие дни, но возвращение Хендерсона через четыре — шесть недель рассматривается при наилучшем развитии событий. Есть опасения, что возвращение Джордана к тренировкам займёт гораздо больше времени.
Как утверждает источник, учитывая характер травмы паха, высказываются сомнения по поводу появления капитана мерсисайдцев в оставшейся части сезона. Вполне возможно, что Хендерсон не сможет помочь сборной Англии в матчах отложенного на год Евро-2020.
Джордан Хендерсон получил травму в первом тайме матча 25-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии 30-летний полузащитник провёл 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля в 11 государствах на 12 стадионах.
«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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