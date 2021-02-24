Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» М может возглавить «Селтик»

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску может возглавить шотландский «Селтик». Румынский специалист входит в шорт-лист руководства «кельтов», об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
Последним клубом Петреску стал турецкий «Кайсериспор», с которым Петреску расторг контракт по семейным обстоятельствам.
До «Кайсериспора» 53-летний специалист работал на родине, в румынском «Клуже». Петреску известен по работе в России в 2010-х годах. В «Кубани» специалист занимал пост наставника с 2010 по 2012 год и в 2016-м. «Динамо» он возглавлял с 2012 по 2014 год. С «Кубанью» Дан стал победителем первого дивизиона в 2010 году. В декабре агент Петреску сообщал о желании тренера поработать в ЦСКА или «Спартаке».
- 24 февраля 2021
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