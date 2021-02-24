Гвардиола: не знаю, что собой представляет фэнтези-футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о фэнтези-футболе.
«Я знаю, что футболисты увлекаются подобными играми, но я не знаю, что собой представляет фэнтези-футбол. Я никогда не играл в него и впервые узнал о нём в понедельник из-за пестрящих заголовков прессы. Я не знаю, что это такое.
Бывает такое, что футболисты, дружащие с представителями других команд, что-то говорят о выборе составов. Иногда такое случается. Это неэтично и непрофессионально, но такое, к сожалению, случается», — приводит слова Гвардиолы ESPN.
В понедельник, 22 февраля, британские СМИ сообщили, что представители несколько ведущих команд английской Премьер-лиги попросили игроков и сотрудников не включать футболистов из своих команд в собственные фэнтези-составы, чтобы случайно не раскрыть информацию о выборе состава на следующий матч, а также не дать соперникам возможность заблаговременно получить информацию о травмированных футболистах.
- 24 февраля 2021
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