Гвардиола: не знаю, что собой представляет фэнтези-футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о фэнтези-футболе.



«Я знаю, что футболисты увлекаются подобными играми, но я не знаю, что собой представляет фэнтези-футбол. Я никогда не играл в него и впервые узнал о нём в понедельник из-за пестрящих заголовков прессы. Я не знаю, что это такое.



Бывает такое, что футболисты, дружащие с представителями других команд, что-то говорят о выборе составов. Иногда такое случается. Это неэтично и непрофессионально, но такое, к сожалению, случается», — приводит слова Гвардиолы ESPN.



В понедельник, 22 февраля, британские СМИ сообщили, что представители несколько ведущих команд английской Премьер-лиги попросили игроков и сотрудников не включать футболистов из своих команд в собственные фэнтези-составы, чтобы случайно не раскрыть информацию о выборе состава на следующий матч, а также не дать соперникам возможность заблаговременно получить информацию о травмированных футболистах.

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