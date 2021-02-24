Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче» в матче Примеры

В перенесённом матче 1-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В начале второго тайма, на 48-й минуте встречи, счёт открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, результативную передачу отдал форвард Мартин Брайтвайт. На 68-й минуте Месси оформил дубль, забив гол после передачи хавбека Френки де Йонга. Через 5 минут защитник каталонской команды Жорди Альба довёл счёт до разгромного, вторую результативную передачу отдал Брайтвайт.



«Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (21) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55).