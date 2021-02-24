Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров испанской Примеры, обойдя Луиса Суареса
В перенесённом матче 1-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Два гола забил нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.
Эти два мяча в матче с «Эльче» позволяют аргентинцу подняться на первое место в таблице бомбардиров испанского чемпионата. Теперь на счету Лионеля Месси 18 голов. Аргентинец сместил с первого места форварда мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, на счету которого 16 голов.
Месси забил в седьмом Примеры подряд. Луис Суарес не забивал в трёх последних турах чемпионата.
Лионель становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании семь раз, Суарес — один раз, в сезоне-2015/2016, выступая за «Барселону».
Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче» в матче Примеры
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
00:16
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 24 февраля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:07
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
20:53
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам