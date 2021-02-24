Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров испанской Примеры, обойдя Луиса Суареса

В перенесённом матче 1-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Два гола забил нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.

Эти два мяча в матче с «Эльче» позволяют аргентинцу подняться на первое место в таблице бомбардиров испанского чемпионата. Теперь на счету Лионеля Месси 18 голов. Аргентинец сместил с первого места форварда мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, на счету которого 16 голов.

Месси забил в седьмом Примеры подряд. Луис Суарес не забивал в трёх последних турах чемпионата.

Лионель становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании семь раз, Суарес — один раз, в сезоне-2015/2016, выступая за «Барселону».