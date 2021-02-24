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Альба: голы Месси в матче с «Эльче» принесли игрокам «Барселоны» душевное спокойствие

Альба: голы Месси в матче с «Эльче» принесли игрокам «Барселоны» душевное спокойствие
Футбол / Испания 0
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал результат перенесённого матча 1-го тура Примеры с «Эльче» (3:0).

«Психологически такие победы помогают. Если мы выкладываемся на не сто процентов, нам сложно побеждать. Думаю, сегодня мы были лучшей командой на поле и достигли целей. Голы Лео принесли нам душевное спокойствие. Матч был непростым, но теперь нам нужно не сбавлять темп и выигрывать следующие встречи.

Игроки, которые находятся в «Барселоне» давно, стараются создать наиболее комфортные условия для развития молодёжи. Уровень команды выравнялся, это заметно. Сейчас мы переживаем не самые простые моменты, и чтобы преодолеть это, мы должны быть сплочёнными. У нас есть возможность бороться за титул. В чемпионате Испании проигрывают и другие команды», — приводит слова Альбы Marca.

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