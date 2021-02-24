Рональд Куман прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче Примеры с «Эльче»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат перенесённого матча 1-го тура Примеры с «Эльче» (3:0).



«После двух последних неудач победа была нам необходима. «Барселона» провела отличный второй тайм, потому что команде удалось учесть ошибки, совершённые в первой половине встречи. Уверенность после первого гола возросла, мы были предельно сосредоточены. Пришлось провести несколько замен, чтобы освежить игру. Дома всегда можно сыграть вничью, но очки, потерянные в начале сезона, дорого нам обходятся. Никого нельзя прощать, поскольку всё становится сложнее.



Думаю, команда значительно улучшила свою игру во втором тайме. Если мы сможем чаще находить Месси между линиями, будет много острых моментов. Сегодня во втором тайме мы это увидели», — приводит слова Кумана Marca.

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