Моуринью: в последнее время Деле Алли начал превосходно работать

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал игру полузащитника «шпор» Деле Алли после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Вольфсбергом» (4:0).
«У Деле Алли был тяжелый период. В этом сезоне он продолжительное время был травмирован, в то же время все постоянно говорили о том, останется ли он с нами или уйдёт. Сейчас трансферное окно закрыто, травма залечена, а Деле начал превосходно работать.
Он играет очень хорошо, забил сегодня прекрасный гол. Но для меня важнее значение двух его голевых передач и усердной работы на благо команды.
На поле сегодня не было ни одного игрока, выступлением которого я не был бы доволен. Мы выступили хорошо. Будут ли все эти люди в стартовом составе в воскресенье в матче с „Бёрнли“? Нет. Но всё может быть — в ближайшие недели мы постоянно играем по два матча», – приводит слова Моуринью BBC.
По сумме двух матчей «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» со счётом 8:1. Соперник лондонского клуба на стадии 1/8 финала будет определён по результатам жеребьёвки.
- 25 февраля 2021
-
00:16
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 24 февраля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:07
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
20:53
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:23