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Моуринью: в последнее время Деле Алли начал превосходно работать

Моуринью: в последнее время Деле Алли начал превосходно работать
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал игру полузащитника «шпор» Деле Алли после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Вольфсбергом» (4:0).

«У Деле Алли был тяжелый период. В этом сезоне он продолжительное время был травмирован, в то же время все постоянно говорили о том, останется ли он с нами или уйдёт. Сейчас трансферное окно закрыто, травма залечена, а Деле начал превосходно работать.

Он играет очень хорошо, забил сегодня прекрасный гол. Но для меня важнее значение двух его голевых передач и усердной работы на благо команды.

На поле сегодня не было ни одного игрока, выступлением которого я не был бы доволен. Мы выступили хорошо. Будут ли все эти люди в стартовом составе в воскресенье в матче с „Бёрнли“? Нет. Но всё может быть — в ближайшие недели мы постоянно играем по два матча», – приводит слова Моуринью BBC.

По сумме двух матчей «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» со счётом 8:1. Соперник лондонского клуба на стадии 1/8 финала будет определён по результатам жеребьёвки.

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