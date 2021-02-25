К перерыву матча с «Реалом» в ЛЧ «Аталанта» осталась без двух игроков — удаление и травма

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» принимает «Реал». Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Первый тайм завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Реал».
К перерыву матча с «Реалом» в ЛЧ «Аталанта» осталась без двух игроков стартового состава. На 17-й минуте матча красную карточку получил полузащитник хозяев Ремо Фройлер за фол на Ферлане Менди. Арбитр расценил нарушение швейцарца как «фол последней надежды». На 30-й минуте встречи наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини провёл вынужденную замену — травмировался нападающий Дуван Сапата. Вместо него на поле вышел Марио Пашалич.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Кристиан Гиттельман и Эдуард Байтингер. Резервный судья — Сандро Шерер.
Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен».
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