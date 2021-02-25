Брайтвайт: в первый раз отдал две голевые передачи за матч, но надеюсь, не в последний

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт прокомментировал результат перенесённого матча 1-го тура испанской Примеры с «Эльче» (3:0).



«Это первый раз, когда я отдал две результативные передачи за матч, но надеюсь, что не последний. Я увидел Месси и попытался помочь ему забить, как и Альбе с третьим голом. Мне нравится помогать партнёрам, даже если самому не удаётся забить. Я счастлив, мы провели хороший матч. Теперь пора готовиться к следующей встрече», — приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.



«Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (21) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55).

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