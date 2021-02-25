Месси после матча попросил футболку у голкипера «Эльче», которому забил два гола
В перенесённом матче 1-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. За каталонский клуб дубль оформил Лионель Месси и ещё один гол в свой актив записал Жорди Альба.
После матча Месси подошёл к голкиперу «Эльче» Эдгару Бадии и попросил обменяться футболками.
Посмотреть фото можно в «твиттере» ESPN FC.
«Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (21) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55).
В следующем туре «Барселона» встретится с «Севильей», а «Эльче» сыграет с «Гранадой».
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