Месси после матча попросил футболку у голкипера «Эльче», которому забил два гола

В перенесённом матче 1-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. За каталонский клуб дубль оформил Лионель Месси и ещё один гол в свой актив записал Жорди Альба.

После матча Месси подошёл к голкиперу «Эльче» Эдгару Бадии и попросил обменяться футболками.

Посмотреть фото можно в «твиттере» ESPN FC.

«Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (21) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55).

В следующем туре «Барселона» встретится с «Севильей», а «Эльче» сыграет с «Гранадой».