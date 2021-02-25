Впервые за 16 лет все 3 клуба из Англии выиграли свои первые матчи в 1/8 ЛЧ на выезде

Вчера, 24 февраля, в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», «Манчестер Сити» стал третьим клубом из Англии, после «Ливерпуля» и «Челси», одержавшим победу в первом матче на выезде на этой стадии турнира. Это произошло впервые за 16 лет.

Отмечается, что в истории Лиги чемпионов и предшествующему аналогичному турниру ни одна английская команда не выбывала из плей-офф после победы в первом матче на выезде в 1/8 финала.

Напомним, что в первом матче «Ливерпуль» обыграл на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия) «РБ Лейпциг» (2:0), а «Челси» победил с минимальным счётом 1:0 мадридский «Атлетико» в Бухаресте (Румыния).