Источник: Акинфеев и Дивеев заразились коронавирусом. ЦСКА вернёт Помазуна из аренды

34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает Metaratings.

«Тесты Акинфеева и Дивеева дали положительный результат на COVID-19. Сегодня клуб объявит о том, что они пропустят игру с «Локомотивом», — сообщает источник.

В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».

Напомним, что 27 февраля, в субботу, ЦСКА на «РЖД Арене» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги встретится с московским «Локомотивом». Начало матча – 19:00 мск.

Напомним, что в текущем сезоне Дивеев провёл 21 матч за «армейцев» во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей. При нём команда 7 раз сыграла на ноль.

На счету Акинфеева 26 встреч в текущем сезоне, в которых он пропустил 25 мячей, сыграв на ноль в 9 играх.