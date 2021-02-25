«Динамо» ответило «Спартаку» на ролик к трансферу Квинси Промеса

Пресс-служба «Динамо» ответила «Спартаку» на ролик к трансферу нападающего красно-белых Квинси Промеса. Анонсируя переход форварда, клуб выпустил специальный видеоролик, который подписал: «Герой вернулся в город». «Динамо» ответило своим видео, на котором голкипер Антон Шунин отбивает мяч после удара Квинси Промеса.

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига». Ролик доступен в «твиттере» «Динамо».

«Город знает — он в надёжных руках», — подписали видеоролик представители пресс-службы бело-голубых.



Квинси Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года выступал за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).