Илья Помазун попрощался с «Уралом»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», попрощался с клубом из Екатеринбурга. Он выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео из машины, на котором запечатлел надпись на стене: «Всё будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!»

«Екатеринбург, уже скучаю», — подписал Помазун короткий ролик.



Напомним, ранее Metaratings сообщил, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».



27 февраля, в субботу, ЦСКА на «РЖД Арене» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги встретится с московским «Локомотивом». Начало матча – в 19:00 мск.