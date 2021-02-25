Илья Помазун попрощался с «Уралом»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», попрощался с клубом из Екатеринбурга. Он выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео из машины, на котором запечатлел надпись на стене: «Всё будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!»
«Екатеринбург, уже скучаю», — подписал Помазун короткий ролик.
Напомним, ранее Metaratings сообщил, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».
27 февраля, в субботу, ЦСКА на «РЖД Арене» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги встретится с московским «Локомотивом». Начало матча – в 19:00 мск.
- 25 февраля 2021
-
10:55
-
10:44
-
10:43
-
10:39
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
08:30
-
08:16
-
07:54
-
07:03
-
05:16
-
04:54
-
04:17
-
02:56
-
02:34
-
02:12
-
01:55
-
01:40
-
01:18
-
00:53
-
00:50
-
00:26
-
00:16
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 24 февраля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:13
-
23:12
-
23:08