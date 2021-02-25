Марко Розе — о поражении от «Ман Сити»: очень сложно остановить соперника в такой форме

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Английская команда добилась победы со счётом 2:0, забив в середине каждого из таймов. Авторами голов стали полузащитник Бернарду Силва и нападающий Габриэл Жезус.
«Сегодня мы столкнулись с очень серьёзным сопротивлением — пришлось сражаться. Очень сложно остановить соперника, находящегося в такой форме, тем более в первом тайме мы с большим трудом подходили к чужой штрафной. Защищались мы относительно неплохо, но так трудно отбиваться от беспрестанных атак», — цитирует Розе пресс-служба УЕФА со ссылкой на DAZN.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией» состоится 16 марта.
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