Начо: «Реал» хотел забить «Аталанте» больше
Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес выразил удовлетворение исходом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Хозяева уже на 17-й минуте остались в меньшинстве, после того как в спорном эпизоде красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер. Под занавес матча, на 86-й минуте, защитник «сливочных» Ферлан Менди забил единственный гол и принёс своей команде победу со счётом 1:0.
«Мы забили, не пропустили — это значит многое. Надо отдать должное парням за их работу. Но если честно, то хотелось забить больше», — приводит слова Начо пресс-служба УЕФА.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта в Мадриде.
Защитник «Аталанты»: мы всё ещё в игре. Надо побеждать «Реал» на выезде
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