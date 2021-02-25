Начо: «Реал» хотел забить «Аталанте» больше

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес выразил удовлетворение исходом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».



Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Хозяева уже на 17-й минуте остались в меньшинстве, после того как в спорном эпизоде красную карточку получил полузащитник Ремо Фройлер. Под занавес матча, на 86-й минуте, защитник «сливочных» Ферлан Менди забил единственный гол и принёс своей команде победу со счётом 1:0.



«Мы забили, не пропустили — это значит многое. Надо отдать должное парням за их работу. Но если честно, то хотелось забить больше», — приводит слова Начо пресс-служба УЕФА.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта в Мадриде.

Защитник «Аталанты»: мы всё ещё в игре. Надо побеждать «Реал» на выезде