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Старфельт: в Казани хороший выбор еды, даже лучше, чем в Швеции. Борщ – это топ!

Старфельт: в Казани хороший выбор еды, даже лучше, чем в Швеции. Борщ – это топ!
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал, как относится к российской кухне.

«На самом деле я удивлён по поводу еды в России, она мне очень нравится. Здесь много разных видов кухни. Если ты идёшь в рестораны, то есть русская кухня, европейская и азиатская. Поэтому я и говорю, что в Казани хороший выбор еды. Это даже лучше, чем в Швеции.

Вообще, мы в Швеции не едим особо много скандинавской еды. У нас в основном европейская кухня. Есть итальянская, американская еда, очень популярны блюда азиатской кухни. Я не пробовал слишком много русской кухни, но борщ – это топ!» — цитирует Старфельта «Бизнес Online».

В нынешнем сезоне Старфельт провёл за казанский «Рубин» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Подопечные Леонида Слуцкого по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрали 28 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).

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