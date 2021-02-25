Старфельт: в Казани хороший выбор еды, даже лучше, чем в Швеции. Борщ – это топ!

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал, как относится к российской кухне.
«На самом деле я удивлён по поводу еды в России, она мне очень нравится. Здесь много разных видов кухни. Если ты идёшь в рестораны, то есть русская кухня, европейская и азиатская. Поэтому я и говорю, что в Казани хороший выбор еды. Это даже лучше, чем в Швеции.
Вообще, мы в Швеции не едим особо много скандинавской еды. У нас в основном европейская кухня. Есть итальянская, американская еда, очень популярны блюда азиатской кухни. Я не пробовал слишком много русской кухни, но борщ – это топ!» — цитирует Старфельта «Бизнес Online».
В нынешнем сезоне Старфельт провёл за казанский «Рубин» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Подопечные Леонида Слуцкого по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрали 28 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).
- 25 февраля 2021
-
10:55
-
10:44
-
10:43
-
10:39
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
08:30
-
08:16
-
07:54
-
07:03
-
05:16
-
04:54
-
04:17
-
02:56
-
02:34
-
02:12
-
01:55
-
01:40
-
01:18
-
00:53
-
00:50
-
00:26
-
00:16
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 24 февраля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:13
-
23:12
-
23:08