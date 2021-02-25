Президент «Урала» подтвердил, что Помазун возвращается в ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что вратарь Илья Помазун возвращается в ЦСКА. Голкипер выступал за клуб из Екатеринбурга на правах аренды.
«У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью, они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел. Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Будем пробовать подписать ему сегодня замену. Но для нас Илья — это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек. Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него всё сложилось», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее Metaratings сообщил, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».
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