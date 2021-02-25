Старфельт: «Рубин» может обыграть «Зенит», но дома потерять очки с «Тамбовом»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о целях на вторую часть сезона-2020/2021.



«Думаю, в своём оптимальном состоянии мы способны показывать высочайший уровень. Если брать лучшие игры (с ЦСКА, «Зенитом»), мы действовали отлично и обыгрывали лидеров на их поле. Сейчас нам нужно обрести большую стабильность в том смысле, что против менее сильных команд мы потеряли много очков, особенно в домашних играх.



У нас очень молодая команда. Я уже бывал в подобных ситуациях и знаю, что это такое. Когда ты видишь молодой состав, то надо дать ему время. Потенциал этой команды очень высок. Чем больше времени будет у этой команды, чем больше опыта нам удастся получить, тем выше в итоге заберёмся. Мы можем сделать большой шаг вперёд и окажемся выше, чем мы сейчас. Главное для меня – обретение стабильности, нельзя опускаться ниже определённого уровня. Пока мы можем обыграть «Зенит», но дома теряем очки с «Тамбовом». Нужно обрести большую последовательность в результатах, все данные и ресурсы для этого есть», — цитирует Старфельта «Бизнес Online».



В нынешнем сезоне Старфельт провёл за казанский «Рубин» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Подопечные Леонида Слуцкого по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрали 28 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).

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