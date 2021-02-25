ЦСКА поблагодарил «Урал» за содействие в возвращении Ильи Помазуна

ЦСКА поблагодарил «Урал» за содействие в досрочном возвращении вратаря Ильи Помазуна из аренды.



«Армейский» клуб воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Ильи Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника. Мы благодарим «Урал» за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов», — сообщает пресс-служба ЦСКА.



Напомним, ранее Metaratings сообщил, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».

Президент «Урала» подтвердил, что Помазун возвращается в ЦСКА